Kızdıran ev sorusu

Poll Production organizasyonu kapsamında Halil Sezai’yle birlikte müzikseverlerle buluşan Kibariye, ‘Emmoğlu’ şarkısındaki düetiyle büyük alkış aldı. Konser öncesi ropörtaj veriken eşi Ali Küçükbalçık’ın borçları hakkında yöneltilen sorulan Kibariye’nin canını sıktı. Ünlü şarkıcı ‘Bodrum’daki 3 milyon lira değerindeki evinizi Ali Bey’in borçları yüzünden 1 milyon liraya sattığınız doğru mu?’ sorusuna karşılık ‘’Yok öyle bir şey siz benim ağzımdan çıkmayan hiç bir şeye inanmayın’’ dedi ve sinirlendi röportajı kesip sahnesine gitti.