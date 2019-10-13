Kıvanç'ı yıkan hastalık

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, reklam filminde de oynattığı köpeğinin hastalığı ile uğraşıyor.Tatlıtuğ, geçen aylarda köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi. Tatlıtuğ acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrendi. Köpeğinin beyinde tümör olduğu öğrenen tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Hemen harekete geçen Tatlıtuğ, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü. Can dostu için bütün imkanlarını seferber eden Kıvanç Tatlıtuğ, veterinerlerin “Uyutalım” şeklindeki önerisine karşı çıktı. Ünlü oyuncu son çare olarak köpeğini Amerika’da tedavi ettirmeye karar verdi.