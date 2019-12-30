Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Yakışıklığının yanında oynadığı rollerle de adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi yeni ve önemli bir rolle anılıyor.

ATATÜRK'Ü CANLANDIRABİLİR



Aşk-ı Memnu, Ezel gibi diziler ve Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi projelerde oynadığı rollerle takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'a, 6 bölümlük mini dizide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürüldü.

Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura dizisinde Kırımlı Türk bir asker olan Kurt Seyit Eminof'u canlandırmıştı.

(ensonhaber)