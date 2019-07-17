Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Ay Yapım’dan ayrılacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’un peşine yapımcı Timur Savcı düştü. Savcı, oyuncuya 4 yıllık sözleşme ve 100 bin dolar (bonservis) imza parası teklifinde bulundu.
12 yıldır Ay Yapım’la çalışan Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketiyle yollarını ayıracağı iddia edildi. Yapım şirketinin son üç dizisi ‘Kurt Seyit Şura’, ‘Cesur ve Güzel’ ve ‘Çarpışma’da bekleneni veremeyen Tatlıtuğ, farklı bir arayışa geçti. Netflix ve dijital platformlardan teklifler alan oyuncu, özellikle ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin yapımcısı Timur Savcı’nın radarına girdi. Savcı, yetenekli oyuncuyu bünyesini katmak için 4 yıllık sözleşme ve 100 bin dolar (yaklaşık 575 bin lira) imza parası önerdi. Savcı’yla görüşme halinde olan Tatlıtuğ’un teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Kıvanç Tatlıuğ’un bu sezonda dizi çekmeyeceği gelecek sezona kadar sinemada oynamayı düşündüğü öne sürüldü.
(Akşam)
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- Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
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