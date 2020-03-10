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10 Mart 2020 Salı 11:18:56 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:21:39

Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ile bir dönem aşk yaşadığı yönünde yazılar yazdığı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, yaşantısını anlattığı Beni Anlatma kitabını piyasaya çıkardı. Sandal, kitabında eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ile bir dönem birlikte olduğunu ancak bu ilişkiyi herkesten gizli yaşadıklarını yazdı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Samyeli ise Sandal ile herhangi bir aşk yaşamadığını söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal bugün ifadeye çağrıldı.

DEFNE'NİN ADINI İZİNSİZ KULLANDI

Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sandal'ın, 1 Ocak 2020'de yayınlanan kitabının 1. baskısında Samyeli hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı, huzur ve sükununu bozduğu ve ismini rızası dışında kullanarak hukuka aykırı yayınladığı belirtildi.

"DEFNE İLE İLİŞKİMİZİ GİZLİ YAŞADIK"

Dilekçede, kitabın Türkiye çapında satışa sunulduğu ve ilk baskısında, Samyeli ile ilgili olarak "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

"SAMYELİ'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Samyeli ile Sandal arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı vurgulanan dilekçede, kitapta yer alan, gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler nedeniyle Samyeli'nin kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulup ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi.Dilekçede, Sandal'ın gerek kitabında kullandığı ifadeler gerekse de sonrasında yaptığı açıklamalarla Samyeli'nin kendisiyle bir ilişki yaşadığı izlenimi yaratarak yalan beyanlarıyla Samyeli'yi küçük düşürdüğü, onurunu kırdığı, toplum içerisindeki itibarını ve saygınlığını zedelediği dile getirildi

MUSTAFA, YAZDIKLARINI YALANLADI

Samyeli'nin, kitabın yayınlamasıyla birlikte haberdar olduğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam." diyerek Sandal'a ikazda bulunduğu belirtilen dilekçede, Sandal'ın ise "Defne Hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim." diyerek kitaptaki beyanlarının yalan olduğunu net ve açık bir şekilde kabul ettiği aktarıldı.

MUSTAFA SANDAL İFADE VERECEK

Dilekçede, Sandal'ın "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, Mustafa Sandal'ı ifadeye çağırdı. Sandal'ın ifadesinin alınmasının ardından soruşturmanın seyri netleşecek.

(AA)

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