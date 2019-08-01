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01 Ağustos 2019 Perşembe 09:36:00 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:36:15

Kısmetsiz Can Yaman

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı, yeni filminin başrolü için Can Yaman'a teklif götürdü. Erkenci Kuş dizisi yüzünden rolü kabul etmeyen oyuncu, dizi erken final yapınca işsiz kaldı. Rolü de bu arada Emre Kıvılcım kaptı.

‘Erkenci Kuş’ dizisiyle yıldızı parlayan ve rol arkadaşı Demet Özdemir’le yaşadığı aşkla tüm Türkiye’ye adını duyuran Can Yaman, büyük paralarla çekimlerine başlanan dönem filminin kadrosuna dahil edilmek istendi. 5 sezondur TRT’nin rekorlar kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan gelen bu iş teklifini kabul etmek isteyen Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinden onay çıkmayınca rolü alamadı.

Yaman’ın talihsizliği ise Erkenci Kuş’un ansızın final kararı alması oldu. Bir anda işsiz kalan ve büyük yatırım yapılan sinema filmine de dahil olamayan Yaman’ın rolünü ise genç yetenek Emre Kıvılcım kaptı. Sosyal medya hesabında yeni sinema filminin senaryosunu paylaşan yapımcı Mehmet Bozdağ, projenin adının da 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı' olduğunu duyurdu. Ünlü yapımcı, sosyal medya paylaşımında “Yeni filmimiz. Sefer bizden, zafer Allah’tan” şeklinde not düştü. Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yapacağı bu filmde başrolü, Emre Kıvılcım’la birlikte genç yeteneklerden Ece Çeşmioğlu paylaşacak.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

Can Yaman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Erkenci Kuş (Can Divit) (TV Dizisi)
2017 – Dolunay (Ferit) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedk (Tarık) (TV Dizisi)
2015 – İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)
2014 – Gönül İşleri (Bedri) (TV Dizisi)

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