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25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 01:00:32

Kış düğünlerinin gözdesi  

Bağdat şarkısıyla şöhreti yakalayan Ayla Çelik, müzik listelerini altüst eden Daha Bi’ Aşık şarkısının remix versiyonunu hazırladı.

DJ ve prodüktör Selami Bilgiç’in imzasını taşıyan remix'in müjdesini veren Ayla Çelik 'Kalpleri ısıtan şarkım, bu kış eğlence mekanlarının da, düğünlerin de vazgeçilmezi olacak' dedi. 

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