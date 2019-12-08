Kırık saksının sırrı

Ünlü oyuncu, “Çok başarılısınız, kendinizi Kıvanç Tatlıtuğ ya da Can Yaman'la kıyaslıyor musunuz?” sorusuna karşılık “Kıyaslama yok ben işimi yapıyorum. Bunun da karşılığını alıyoruz. Son filmimiz 5 milyondan fazla izlendi” dedi.

“İleride bu oyuncularla aynı projede yer almanız istense oynar mısınız?” sorusuna da “Arkadaşlar biz oyuncu değil, proje seçiyoruz. Biz hikayelere hizmet ediyoruz, işimiz bu” şeklinde yanıt verdi. Araçlarının kapısını açtıklarında koltuğun önünde duran kırık saksıya ise anlam verilemedi. Ünlü çift saksı hakkındaki soruları cevapsız bırakarak uzaklaştı.