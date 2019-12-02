Kimya hatun görücüye çıktı

Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteriyle ünlenen Hande Erçel, ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Güzel oyuncu, Türk- İran ortak yapımı olan Mevlana’nın hayatının anlatıldığı Mest-i Aşk filminde Kimya Hatun rolüyle beyazperdede boy gösterecek.

MEVLANA’NIN ÜVEY KIZI

Yaklaşık bir aydır çekimleri süren filmde Erçel’in hayat verdiği Kimya Hatun, çocuk yaşta anne babasını kaybettikten sonra kendisini evlatlık alan Mevlana’nın öğretisine gönlünü vermiş, maneviyatı güçlü 18 yaşında bir genç kızdır.

DİKKAT ÇEKİCİ KADRO

Güzeller güzeli Kimya, Şems’le evlenir ve kısa bir süre sonra da vefat eder. Konusu kadar kadrosuyla da dikkat çeken filmde Hande Erçel’in yanı sıra Bensu Soral, Boran Kuzum, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

Erçel’in oynadığı karektere ait kareler büyük beğeni topladı.

Boran Kuzum filmde, Mevlana’nın sert mizaçlı, hırçın ve hırslı oğlu Alaeddin Çelebi rolünde seyirci karşısına çıkacak

İbrahim Çelikkol, filmde Selçuklu askeri İskender’i canlandırdı.