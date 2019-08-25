25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:44:37
'Kimse ayağımı kaydıramaz'
Kiralık Aşk’ dizisiyle şöhreti yakalayan ardından da Yemekteyiz programını sunan Onur Büyüktopçu önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.
Yeni bir projeyle ekrana gelmeye hazırlanan oyuncu, Yemekteyiz’in yeni sunucusu Seda Sayan hakkında konuştu. Büyüktopçu, “Ayağımın kaydırıldığı yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey asla yok. Ben Seda ablayı çok seviyorum. Zaten tecrübesi ve başarısıyla harika biri. Benden bayrağı devir aldı ve gayet iyi” diye konuştu.
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