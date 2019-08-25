'Kimse ayağımı kaydıramaz'

Yeni bir projeyle ekrana gelmeye hazırlanan oyuncu, Yemekteyiz’in yeni sunucusu Seda Sayan hakkında konuştu. Büyüktopçu, “Ayağımın kaydırıldığı yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey asla yok. Ben Seda ablayı çok seviyorum. Zaten tecrübesi ve başarısıyla harika biri. Benden bayrağı devir aldı ve gayet iyi” diye konuştu.