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12 Kasım 2019 Salı 23:29:41 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 23:46:46

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'na 'Yusuf Miroğlu' sürprizi

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde çıkan 'Yusuf Miroğlu' sorusu hem Kenan İmirzalıoğlu'u hem de yarışmayı izleyenleri güldürdü.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Yusuf Miroğlu sorusu herkesi güldürdü. Kenan İmirzalıoğlu ile yarışmacı arasında geçen diyolog sırasında eğlenceli dakikalar yaşandı.

"Yusuf Miroğlu, hangi televizyon dizisinin baş karakteridir" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster izleyenlerine son bölümüne damgasını vurdu. Çünkü o karakter, yarışmanın sunucusu olan Kenan İmirzalıoğlu’nun 1999-2002 yılları arasında Deli Yürek dizisinde canlandırdığı karakterdi.

Ancak Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısındaki yarışmacı, “Karadayı, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ezel” şıkları için ünlü sunucudan yardım istedi.

Yarışmacı ilk önce İmirzalıoğlu’na, “Yusuf Miroğlu’nu tanıyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Kenan İmirzalıoğlu ise “Tabi, benim bir tanışıklığım var” diyerek kendisini gülmekten alıkoyamadı. İki şık arasında kalan yarışmacı, son saniyelere girilirken, soruya yanıt verdi.

Doğru yanıtı bulan yarışmacı, “Sizden yardım beklerdim” dedi. İmirzalıoğlu ise, “Nasıl yardım edeyim. Zaten karşında oturuyor. En büyük tüyo benim burada” dedi.

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