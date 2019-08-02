Kim bu kadın?

‘Mahalleden Arkadaşlar’ kitabından uyarlanan sinema filmi için hazırlık dönemine giren Yeşilçay’ı görenler gözlerine inanamadı. Rolü gereği, bambaşka bir tipe girerek 90’lı yılların mahalledeki teyzelerine benzeyen oyuncuya şişmanlatma aparatları takıldı. Her gün sete 2 saat erken gelerek makyaj ve hazırlıklarını yaptıran oyuncu, rolüne adapte olabilmek için 10 gün evinde bu aparatlarla dolaşmış.