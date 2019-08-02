02 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 08:53:54
Kim bu kadın?
Uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay’la yaz sonunda nikah masasına oturmayı planlayan 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, işlerine hız verdi.
‘Mahalleden Arkadaşlar’ kitabından uyarlanan sinema filmi için hazırlık dönemine giren Yeşilçay’ı görenler gözlerine inanamadı. Rolü gereği, bambaşka bir tipe girerek 90’lı yılların mahalledeki teyzelerine benzeyen oyuncuya şişmanlatma aparatları takıldı. Her gün sete 2 saat erken gelerek makyaj ve hazırlıklarını yaptıran oyuncu, rolüne adapte olabilmek için 10 gün evinde bu aparatlarla dolaşmış.
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