Kilolu ve mutlu

BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Lupus hastalığı tedavisi için kariyerine kısa süreliğine ara veren, geçen yıl da böbrek nakli olan 26 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, şimdilik kötü günleri geride bıraktı. Depresyon tedavisi de gören Gomez, kuzeninin bekarlığa veda partisi için Meksika'daydı. Punta Mita'da bir plajda objektiflere takılan şarkıcı, aldığı kilolara rağmen bunu paparazzilerden gizlemeye çalışmadı.