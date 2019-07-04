04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe
Kilolu ve mutlu
ABD’li şarkıcı Selena Gomez, tatilde görüntülendi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören popçunun aşırı kiloları dikkat çekti.
BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU
Lupus hastalığı tedavisi için kariyerine kısa süreliğine ara veren, geçen yıl da böbrek nakli olan 26 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, şimdilik kötü günleri geride bıraktı. Depresyon tedavisi de gören Gomez, kuzeninin bekarlığa veda partisi için Meksika'daydı. Punta Mita'da bir plajda objektiflere takılan şarkıcı, aldığı kilolara rağmen bunu paparazzilerden gizlemeye çalışmadı.
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