Kilolu Çağatay

Hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı. Kırklareli'nde bir hayranı tarafından görüntülenen oyuncunun, aldığı kilolar şaşırttı. Fotoğrafı gören takipçiler, “Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın” yorumunda bulundu.