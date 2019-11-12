12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 01:46:20
Kilolu Çağatay
Rol aldığı internet dizisinin çekimleri biten Çağatay Ulusoy, yeni bir proje hazırlığına girdi.
Hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı. Kırklareli'nde bir hayranı tarafından görüntülenen oyuncunun, aldığı kilolar şaşırttı. Fotoğrafı gören takipçiler, “Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın” yorumunda bulundu.
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