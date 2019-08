Kilo değil, ders verdi

Nisan ayında anne olan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in son halini merak ederken Bodrum'da tatil yapan çift, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Önceki gün de tatil dönüşü havalimanında objektiflere takıldılar. Güzel oyuncunun doğum kilolarından kurtulamamış olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hakkında hakarete varan yorumlar yapılmasına dayanamayan Evcen, dün Instagram sayfasında cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Evcen, ''Her anne, her kadın çok güzeldir...'' paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi. Evcen'in hamilelikten önceki haliyle Karan bebeği kucağına aldıktan sonraki hali arasında dünyalar kadar fark olduğunu belirten takipçileriyle her halinin çok güzel olduğunu söyleyen takipçileri sosyal medyada ikiye ayrıldı. ‘fahriyeçokgüzelsin’ başlığıyla oyuncuya destek çıkan fanlarının yanı sıra ünlüler de iltifat dolu mesajlar yayınladı.

Fahriye Evcen'le Burak Özçivit, önceki sabah havalimanında görüntülenmişti.

Geçtiğimiz ay kızı Zeynep’i kucağına alan Bengü’den de mesaj gecikmedi. Bengü, “Fahriye'nin de gözlerinden mutluluk akıyor. Pırıl pırıl bakıyor gözleri. Dünyanın en büyük aşkını yaşarken kilosunu hiç dert ettiğini sanmıyorum! Her halinle çok çok güzelsin Fahriye. Evladın ve eşinle hep sağlıklı, huzurlu, çok mutlu olun” yorumunu yaptı.

Fahriye için ünlüler dünyasından ilk paylaşım Vildan Atasever'den geldi. Ünlü oyuncu, “Sen her halinle güzelsin. Her şeyden önemlisi Karan bebeğin biricik annesisin” notunu yazdı.