  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı
Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı
Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı
Bedensel engelli kıza aşık oldu, Elazığ'a yerleşti Bedensel engelli kıza aşık oldu, Elazığ'a yerleşti
Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında? Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında?
Üniversite kayıtları ne zaman yapılır? Üniversite elektronik kayıt tarihleri Üniversite kayıtları ne zaman yapılır? Üniversite elektronik kayıt tarihleri
"Engelleri" ortadan kaldırdı: Aşık oldu, İstanbul'daki dükkanını kapatıp Elazığ'a yerleşti "Engelleri" ortadan kaldırdı: Aşık oldu, İstanbul'daki dükkanını kapatıp Elazığ'a yerleşti
Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu
Helal Akreditasyon Kurumununun "HAK" yeni sistemi İslam dünyasına tanıtılacak Helal Akreditasyon Kurumununun "HAK" yeni sistemi İslam dünyasına tanıtılacak
Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş, Volkan Babacan için Başakşehir ile anlaşma sağladı Beşiktaş, Volkan Babacan için Başakşehir ile anlaşma sağladı
"Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez" "Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez"
Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi
Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı
Pençe Harekâtı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe Harekâtı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
Libya'da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor Libya'da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor
Organ kardeşliği Organ kardeşliği
3 saatlik sahne 3 saatlik sahne
Kıbrıs’ı çok seviyor Kıbrıs’ı çok seviyor
'Sevdanın Tokadı beğenildi' 'Sevdanın Tokadı beğenildi'
Konser maratonu başlıyor Konser maratonu başlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ağustos 2019 Salı 10:15:39 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 10:26:08

Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında?

Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Killa Hakan'ın Almanya'da gözaltına alındığı öğrenildi. Türk rapçi Killa Hakan Almanya'da gözaltına alındığını Instagram hikayesinden takipçilerine duyurdu. Gözaltına alınması ile gündemde merak konusu olan Killa Hakan ile ilgili internet aramaları yoğunlaştı. Killa Hakan'ın neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor. Killa Hakan hakkındaki son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde ye alıyor.

Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Killa Hakan'ın Almanya'da gözaltına alındığı öğrenildi. Türk rapçi Killa Hakan Almanya'da gözaltına alındığını Instagram hikayesinden takipçilerine duyurdu. Gözaltına alınması ile gündemde merak konusu olan Killa Hakan ile ilgili internet aramaları yoğunlaştı. Killa Hakan'ın neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor. Killa Hakan sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada zaman zaman böyle şeylerin yaşandığını, yoklama yapıldığını, sebepsiz alındığını ve geceden sonra çıktığını söyledi. 46 yaşındaki Killa Hakan şöyle açıklama yaptı:

"Arkadaşlar selam, bayramınız mübarek olsun. Daha önceden diyemedim. Sabaha kadar hücredeydim. Bir saat önce çıktım. Sebep yok. Burda oluyor bazen öyle şeyler. Yoklama işte.Böyla ara ara olaylar oluyor. Sabaha kadar yatıp çıktıklarım oluyor. Bayram olduğuna üzüldüm. Yoksa takmam çok mühim değil. Ama bayramda olduğuna üzüldüm."

Türk asıllı rapçi Killa Hakan, Almanya'da yaşıyor. Almanya'da gözaltına alınan Killa Hakan en son Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı düet ile dikkatleri üzerine çekmişti. 

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.

Killa Hakan Almanya Kreuzberg'te doğup büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.

Almanya'da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa'da isim yapmıştır.. Almanya'da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa'da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa'ya Tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.

Şarkılarında devamlı söylediği “36” sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City' nin posta kodu numarasıdır.

Bir aşk hikayesi "engelleri" ortadan kaldırdı
Güvenli bölge resti: ABD oyalarsa harekat başlar!
Ağzını fena bozdu
5 milyon emekli intibak bekliyor
CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki
Gizem Akdağ'dan 9 gündür haber alınamıyor! İşte dikkat çeken şüphe...
Prof. Dr. Canan Karatay: Yağ damarları tıkamaz, beyni açar
Yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu!
Fırtına'ya değil Fener'e
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar
Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek
Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Hükümet ve Türk-İş memur zammında anlaştı!
Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
PKK/YPG'li teröristler bu siperlerde Mehmetçik'e direnecekmiş!
Mahkemeye çıkarılan Norveç’teki cami saldırganı: Beni serbest bırakın
Elini kıyma makinesine kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ