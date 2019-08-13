Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Killa Hakan'ın Almanya'da gözaltına alındığı öğrenildi. Türk rapçi Killa Hakan Almanya'da gözaltına alındığını Instagram hikayesinden takipçilerine duyurdu. Gözaltına alınması ile gündemde merak konusu olan Killa Hakan ile ilgili internet aramaları yoğunlaştı. Killa Hakan'ın neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor. Killa Hakan sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada zaman zaman böyle şeylerin yaşandığını, yoklama yapıldığını, sebepsiz alındığını ve geceden sonra çıktığını söyledi. 46 yaşındaki Killa Hakan şöyle açıklama yaptı:

"Arkadaşlar selam, bayramınız mübarek olsun. Daha önceden diyemedim. Sabaha kadar hücredeydim. Bir saat önce çıktım. Sebep yok. Burda oluyor bazen öyle şeyler. Yoklama işte.Böyla ara ara olaylar oluyor. Sabaha kadar yatıp çıktıklarım oluyor. Bayram olduğuna üzüldüm. Yoksa takmam çok mühim değil. Ama bayramda olduğuna üzüldüm."

Türk asıllı rapçi Killa Hakan, Almanya'da yaşıyor. Almanya'da gözaltına alınan Killa Hakan en son Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı düet ile dikkatleri üzerine çekmişti.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.

Killa Hakan Almanya Kreuzberg'te doğup büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.

Almanya'da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa'da isim yapmıştır.. Almanya'da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa'da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa'ya Tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.

Şarkılarında devamlı söylediği “36” sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City' nin posta kodu numarasıdır.