Kıbrıs’ı çok seviyor

Elexus Hotel’de sevenlerinin karşısına çıkan Göçer, bayram mesajından sonra Kıbrıs’a olan hayranlığını da açıkladı. “Burası denizi, kumsalı, insanıyla çok özel bir yer” diyen Göçer, 5 klibini de Kıbrıs’ta çektiğini söyledi. Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Ömür Gedik’in de Kıbrıs’ı çok sevdiğini dile getiren Göçer’i duyanlar ‘Düğün burada olacak herhalde’ demekten kendilerini alamadı.

KIVILCIM'DAN TAM DESTEK

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatroda sahneye çıktı. Bodrum’da bulunan binlerce Duman hayranı Antik Tiyatro’yu doldurdu ve hep bir ağızdan grubun şarkılarına eşlik etti. Gelen müzikseverlerin arasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural’da yerini aldı. Eşini yalnız bırakmayan Ural, haraketli şarkılarda da ayağa kalkarak oyunlar oynadı.