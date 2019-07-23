Kibariye'den eşi Ali Küçükbalçık için milyonluk fedakarlık!

Geçen yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan Kibariye, fedakar çıktı. Ünlü sanatçı, eşinin piyasaya olan yaklaşık 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı. Ünlü sanatçı, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı. Ev için başlangıçta 3 milyon 140 bin lira fiyat biçen şarkıcı, şatışı hızlandırmak adına indirime gitti. 58 yaşındaki şarkıcı, evini 1 milyon 750 bin liraya zararına sattı.

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