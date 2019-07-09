Keşke yurtdışına açılsaydık

Kariyerinde 50. yılı geride bırakan Güner, ”MFÖ yurtdışına açılmalıydı. Çok da başarılı olabilirdi. Bu konuyu ihmal ettik. Tabii böyle bir yolu tercih etmek için de orada yaşamak gerekir. Burada oturmakla olmuyor. Çünkü yurtdışında çok farklı bir sistem dönüyor” dedi.