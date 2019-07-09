09 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 08:08:46
Keşke yurtdışına açılsaydık
MFÖ’nün tecrübeli sanatçısı Fuat Güner, yarım asırlık müzik yolculuğunda en büyük pişmanlığını anlattı.
Kariyerinde 50. yılı geride bırakan Güner, ”MFÖ yurtdışına açılmalıydı. Çok da başarılı olabilirdi. Bu konuyu ihmal ettik. Tabii böyle bir yolu tercih etmek için de orada yaşamak gerekir. Burada oturmakla olmuyor. Çünkü yurtdışında çok farklı bir sistem dönüyor” dedi.
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