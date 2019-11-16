Kerem'den aşk sürprizi

Biten ilişkinin ardından, ikili hakkında sık sık yeni aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. İddiaya göre Bürsin, fenomen bir isimle yeni bir ilişkiye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen fenomenin de bu aşkı doğruladığı öne sürüldü. Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisinin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya çok benzediği belirtildi. Henüz ciddi bir ilişki yaşamaya hazır olmadığı için kameralar karşısına çıkmadığı öğrenilen oyuncunun, ne zaman bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu.