06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:52:53
Keremcem, İranlı sevgilisi Gazal ile birinci yılını kutladı
Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, önceki gün İranlı sevgilisi Gazal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Keremcem, “Yılbaşını Bodrum’a annemin yanına giderek geçirdik, bizim için çok özel bir gündü çünkü ilişkimizin birinci yılını doldurduk. Her şey yolunda, güzel gidiyor. Yeni bir albüm hazırlığına başlayacakken, yeni bir film projesi teklifi aldım. Henüz netleşmedi ama sıcak bakıyorum, şimdi işe başlamadan bir şey söylemek olmaz” dedi.
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