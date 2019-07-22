22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 03:00:12
Kendisiyle yarışıyor
Uzun süredir sahnelere ara veren Yonca Evcimik, önceki gün Beylikdüzü’nde konser verdi.
Yıllardır biriktirdiği enerjisini konserinde atan Evcimik, dans şovları ve şarkılarıyla hayranlarını büyüledi. Şarkıcı, “Konserlerde kendimi tutamıyorum. İçimden başka bir Yonca çıkıyor. Sahnede kendimle flört ediyorum. Bildiğiniz kendime yürüyorum” diyerek herkesi kahkahaya boğdu.
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