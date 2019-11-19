"Kendini role kaptırmış"

Ünlü popçu, “Bu tip yarışmalarda mini şovlarla geceye hizmet etmek, renklendirmek önemlidir. Biz de gönüllü olarak orada yüzlerde tebessüm bırakmak için böyle bir diyaloğu mizansen yapalım dedik. Verdiği tepkiyi 'Kendini rolüne fazla kaptırması' olarak görerek gülüp geçmek lazım. Olay nerelere geldi” dedi.