19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 21:49:12
"Kendini role kaptırmış"
Mustafa Sandal'ın jüri üyesi olduğu bir organizasyonda, Burcu Esmersoy'un kendisini "Gel Bana" diye sahneye davet etmesine "Bu kadar güzel bir kadın gel bana derse elbette gelirim" diye karşılık vermesi çok konuşuldu.
Ünlü popçu, “Bu tip yarışmalarda mini şovlarla geceye hizmet etmek, renklendirmek önemlidir. Biz de gönüllü olarak orada yüzlerde tebessüm bırakmak için böyle bir diyaloğu mizansen yapalım dedik. Verdiği tepkiyi 'Kendini rolüne fazla kaptırması' olarak görerek gülüp geçmek lazım. Olay nerelere geldi” dedi.
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