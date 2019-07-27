27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:59:56
Kendini öldü sandı
Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç ilginç bir konuyla sosyal medyada TT oldu.
Twitter kullanıcıları, 61 yaşındaki ustasanatçı Ayşegül Aldinç'i TT listesinde başa çıkarınca Aldinç, “TT'de en başta adımı görünce, 'Öldüm mü' diye korktum! Ölmedim!
Ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim” açıklamasıyla teşekkür etti.
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