Kendini öldü sandı

Twitter kullanıcıları, 61 yaşındaki ustasanatçı Ayşegül Aldinç'i TT listesinde başa çıkarınca Aldinç, “TT'de en başta adımı görünce, 'Öldüm mü' diye korktum! Ölmedim!

Ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim” açıklamasıyla teşekkür etti.