05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 18:56:33
Kenan'dan örnek davranış
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesinde görüntülendi.
Kütüphanede kitap okurken hayranları tarafından fark edilip fotoğraflanan 45 yaşındaki oyuncunun gençlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kitabına konsantre olması dikkat çekti. Bu kareyi görenler, “Bu ülkeye Kenan gibi kültürlü ve bilgili ünlüler lazım” görüşünde birleşti.
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