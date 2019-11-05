Kenan'dan örnek davranış

Kütüphanede kitap okurken hayranları tarafından fark edilip fotoğraflanan 45 yaşındaki oyuncunun gençlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kitabına konsantre olması dikkat çekti. Bu kareyi görenler, “Bu ülkeye Kenan gibi kültürlü ve bilgili ünlüler lazım” görüşünde birleşti.