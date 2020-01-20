Kenan Işık ne zaman bitkisel hayata girdi? Kenan Işık son hali fotoğrafı var mı? merakla araştırılıyor. Geçirdiği talihsiz kaza sonucu uzun bir süre bitkisel hayatta kalan Kenan Işık'tan güzel haberler geldiği söylendi. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunduğu iddia edildi. Ünlü sanatçı Kenan Işık için yapılan açıklamalar sevenlerini heyecanlandırdı. Vatandaşlar Kenan Işık hakkında araştırma yapmaya başladı. Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

KENAN IŞIK NE ZAMAN BİTKİSEL HAYATA GİRDİ?

'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

KENAN IŞIK SON DURUMU NASIL?

6 yıldır komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor. Kenan Işık için Beril Işık'ın "İyileşiyor." şeklinde yaptığı açıklamaların 2014 yılında ait olduğu ortaya çıktı. Aileye yakın isimlerden alının bilgiye göre ünlü sanatçının sağlık durumunda iyiye ya da kötüye gidiş olmadığı öğrenildi. Kenan Işık'ın son halini gösteren fotoğrafları medya ile paylaşılmadı.



KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık'ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı. Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Kenan Işık, onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Kenan Işık, reyting rekorları kıran Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ardından eve çıkan Kenan Işık'ın tedavisi 6 yıldır evinde devam etmektedir.