Kenan Işık iyileşiyor mu? Kafa karıştıran iddia!

İddiaya göre Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, 2014 yılında bitkisel hayata giren eşi Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında 'İyileşiyor' şeklinde açıklama yaptı.

Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı.

Ancak edinilen bilgiye göre Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı " İyileşiyor" haberlerine kaynak gösterilen eşi Beril Işık'ın sözlerinin 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Aileye yakın isimlerden alının bilgiye göre ünlü sanatçının sağlık durumunda iyiye ya da kötüye gidiş yok.

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncunun Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı; "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

(İHA)