15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:55:30
Kenan İmirzalıoğlu öğretim görevlisi oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı polisiye dizi Alef'in detayları belli oldu.
Başrol oyuncuları dizi için objektif karşısına geçip poz verdi. Mistik bir polisiye dizisi olan Alef'te yakışıklı oyuncu bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek.
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