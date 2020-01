Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi ne? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 1999 yılında Deli Yürek dizisi ile yıldızı parlayan Ezel dizisi ile taçlanan Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde Kim Milyoner Olmak isimli yarışmayı sunuyor. Aynı zamanda Kenan İmirzalıoğlu, Blu TV'de yayınlanacak dizide oynuyor. Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU YENİ DİZİSİ NE?

Ahmet Mümtaz Taylan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolü paylaştığı 'Alef' dizisinin fragmanı yayınlandı. Blu TV'de yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” filmleriyle tanınan Emin Alper oturuyor.

Polisiye türündeki 'Alef' dizisi seri cinayetlere odaklanıyor.

Dizi, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini anlatıyor.

Dizide genç ve hırslı dedektif Kemal’i Kenan İmirzalıoğlu, tecrübeli ortağı Settar’ı Ahmet Mümtaz Taylan ve bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar’ı Melisa Sözen canlandırıyor.

Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala beldesine bağlı Üçen Köyü'nde çiftçi bir babanın oğlu olarak doğan Kenan İmirzalıoğlu; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında okudu. Lisede derslerini aksattığı için üniversite sınavlarını kazanamayında babası ceza olarak onu köye çağırarak yanında çiftçilik yaptırdı. Burnu sürtülen Kenan, sonraki sene dershaneye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı.

Üniversitede okurken arkadaşlarının teşvikiyle ve okul masraflarını çıkartmak amacıyla bir mankenlik ajansına kaydoldu ve bundan 1.5 sene sonra Best Model of Turkey yarışmasına katılarak Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçildi. Bununla da yetinmedi, Best Model of The World birincisi oldu.

Yarışmadan sonra İmirzalıoğlu'na dizi teklifleri başlar. Yönetmen Osman Sınav, ona Deli Yürek dizisinin başrol oyunculuğunu teklif eder. Osman Sınav'ı sevdiği için teklifi kabul eder. Dizi çok beğenilir. Diziden sonra Deli Yürek Bumerang Cehennemi adlı filmin başrolünde oynar. İmirzalıoğlu, Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika'ya gider. Amerika'dan dönünce bir çok film ve dizi için teklif alır. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul eder. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol alır.

2012'de yeni dizisi için 4.000.000$ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı. İmirzalıoğlu, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Oynadığı Diziler

Deli Yürek (Yusuf Miroğlu) (1999)

Alacakaranlık (Ferit Çağlayan) (2003)

Acı Hayat (Mehmet Kosovalı) (2005-2007)

Acı Hayat Gülüm (Mehmet Kosovalı) (2009-)

Ezel

Karadayı

Oynadığı Filmler

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (Yusuf Miroğlu) (2001)

Yazı Tura (Hayalet Cevher) (2004)

Gılgamış (Enkidu) (2006)

Son Osmanlı Yandım Ali (Yandım Ali) (2006)

Kabadayı (Devran) (2007)

Mehmed Bir Cihan Fatihi (2018)