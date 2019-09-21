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21 Eylül 2019 Cumartesi 21:55:48 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:22:17

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak

Kim Milyoner Olmak İster’i geçtiğimiz yıllarda Murat Yıldırım sunuyordu. Genç oyuncu bir dizi projesi nedeniyle programa veda etti. Seyirciler yeni sunucunun kim olacağını merak edilirken beklenen açıklama geldi. ATV'de yayınlanan fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu olduğu netleşti.

Usta sanatçı Kenan Işık'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası sunuculuk koltuğuna önce Selçuk Yöntem, ardından Murat Yıldırım oturmuştu.

'Milyoner'de 3 yıldır görev yapan Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla gündeme geldi.

40 yaşındaki oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve Milyoner ekibime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

 Sevilen yarışmanın yeni sezonunda sunuculuk görevini, Murat Yıldırım gibi yine bir oyuncu üstlenecek.

 Bir süredir ekranlardan uzak olan 45 yaşındaki yıldız Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Sevilen yarışmanın yeni sezonunda sunuculuk görevini, Murat Yıldırım gibi yine bir oyuncu üstlenecek. O oyuncu ise Kenan İmirzalıoğlu.

'SON HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ'

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu hakkında çıkan haberlere şöyle cevap verdi:

"Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz."

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN?

ATV’den yapılan açıklamada Kim Milyoner Olmak İster programının yakında başlayacağı açıklaması yayınlandı. Ancak net bir tarih belirtilmedi.

(Haberport)

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