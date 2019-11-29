Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e Atiye desteği!

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in Netflix'te başlayacak olan yeni dizisi Atiye'nin fragmanını Instagram hesabından paylaştı.

Evliliklerinde aylardır kara bulutlar dolaşan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz haftalarda krizi aşmış ve barışmıştı. Kenan Doğulu ise aylar sonra eşi Beren Saat ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in Netflix'te başlayacak olan yeni dizisi Atiye'nin fragmanını Instagram hesabından paylaştı.