Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal mesaj: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim!

Beren Saat ile Kanan Doğulu, geçtiğimiz yıl evliliklerinde sıkıntılı günler geçirmiş ve 7 aylık ayrılığın ardından evliliklerine bir şans daha vermişlerdi.

Beren Saat, bugün 36 yaşına bastı. Kenan Doğulu, eşinin yeni yaşını, Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutladı:

"İYİ Kİ VARSIN"

"Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün."