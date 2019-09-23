23 Eylül 2019 Pazartesi 07:33:54 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 07:37:02
Kenan Doğulu Bursalıları coşturdu
Sanatçı Kenan Doğulu, Bursa'da konser verdi.
Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda Doğulu'yu seven hayranları konser alanına girebilmek için uzun kuyruk oluşturdu.
Kenan Doğulu, "Tencere Kapak", "Yosun", "Ara Beni Lütfen" gibi şarkılarını hayranları eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda Kenan Doğulu ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
AA
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