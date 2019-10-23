Kayınvalideye tektaş

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın 21 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu, moda tasarımcısı Gülnur Güneş’in düğününe, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katılmış ve objektiflere poz vermişti. Kıyafetiyle büyük ilgi gören Zehra, geçtiğimiz gün Selen Servi’nin sahne aldığı mekana gitti. Zehra’nın burayı ziyaret etme sebebi ise ünlü simalar arasında yer alan Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun sürpriz doğum günü partisi oldu.

BİRLİKTE PASTA KESTİLER

Ceyda Kadayıfçıoğlu için hazırlanan doğum günü davetine 20'ye yakın kişi eşlik etti. Gecenin en büyük sürprizi ise Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kız arkadaşı Zehra'yı da annesinin doğum gününe getirmesi oldu. Çift, birlikte eğlenip pasta üfledi. Doğum günü bahanesiyle ilk kez Zehra sevgilisinin annesiyle objektiflere takılmış oldu. Zehra Çilingiroğlu müstakbel kayınvalidesinin doğum gününe eli boş gitmeyerek güzel bir taşlı küpe hediye etti.

'BUGÜN FLÖRT YARIN EŞ OLUR'

Zehra'nın sevgilisiyle nisan ayında tanışan ünlü şarkıcı, “Damat adayını beğendiniz mi” sorusuna “Her şey kısmet. Bugün flört olur, yarın eş olur, olmaz, ayrılır. Başka bir erkek arkadaş olur, hayat bu” yanıtını vermişti.