Kavga yok fotoğrafı

Geride bıraktığımız hafta kızlarının 1. yaş gününü kutlayan ve doğum günü partisinde ki görüntülerden dolayı “Gergin geçen parti” haberleri yapılan çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Görnler ‘Kavga yok, mutluyuz mesajı veriyorlar’ demekten kendini alamadı.