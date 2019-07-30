Katy Perry'nin hit şarkısı Dark Horse, çalıntı mı?

Dark Horse müzik listelerini uzun süre sallamış olabilir fakat şu an Katy Perry'nin başına bela olmuş durumda. Şarkının, Flame'in "Joyful Noise" isimli rap parçasından çalıntı olduğu iddiaları yüzünden beş senedir devam eden mahkeme sonunda sonuçlandı. Jüri üyelerinin iki şarkının melodilerinin birbirine benzediğine karar vermeleri üzerine Dark Horse şarkısı ile ilişkisi bulunan yapımcı ve şarkıcılar suçlu bulundu.

Şimdi sıra ne kadar tazminat ödeneceğinin karar verilmesinde.

(alem.com)