Karınca misali

‘9 günlük yoğun bir maratona başladım’ diyen şarkıcı, yapacağı yolu da hesapladığını söyledi. 4 bin kilometre yol kat edeceğini ekleyen şarkıcı, işlerimin üst üste gelmesi bana enerji veriyor. Çalıştıkça çalışasım geliyor” dedi.