12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:45:24
Karınca misali
Şarkıcı Simge konser maratonuna başladı. Bayram programları için yoğun bir konser planlayan Simge, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
‘9 günlük yoğun bir maratona başladım’ diyen şarkıcı, yapacağı yolu da hesapladığını söyledi. 4 bin kilometre yol kat edeceğini ekleyen şarkıcı, işlerimin üst üste gelmesi bana enerji veriyor. Çalıştıkça çalışasım geliyor” dedi.
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