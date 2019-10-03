03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:57:54
Kardeşiyle yine küstü
Hadise ile ablası Hülya ve kardeşi Derya'nın arası; anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesinden sonra açılmıştı.
Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise'yle arası açılan abla Hülya da gitmişti. Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise, ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belçika'ya, ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ünlü şarkıcı, kardeşi Derya'yı takip etmeyi bıraktı.
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