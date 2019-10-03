Kardeşiyle yine küstü

Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise'yle arası açılan abla Hülya da gitmişti. Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise, ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belçika'ya, ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ünlü şarkıcı, kardeşi Derya'yı takip etmeyi bıraktı.