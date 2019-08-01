Kardeşini kötülüklerden koruyacak

Geçtiğimiz seneye kavgalarının yanı sıra anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün intihar girişimiyle damgasını vuran Açıkgöz kardeşlerden Derya ve Hadise, birbirine zeytin dalı uzattı. 31 yaşına basan kız kardeşi Derya Açıkgöz’ün sosyal medyadan doğumgününü kutlayan şarkıcı, altına da manidar bir yorum yazdı.

Hadise, “Zaman geçtikçe yaralar kapanır. Zaman geçtikçe kalpler tekrar birleşir. Kalplerimiz bir. Seni her kötülükten korurum.

Senin arkanda dağ gibi ablan var. Ben varım. İyi ki doğdun kuzum, her şey gönlünce olsun Seviyorum seni” dedi. Mesajın en dikkat çeken kısmı ise ‘Seni her kötülükten korurum’ ifadesi oldu. Henüz ablası Hülya Açıkgöz’le arasını düzeltemeyen şarkıcının bu ifadeleri kimin için kullandığı merak konusu oldu.