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14 Eylül 2019 Cumartesi 10:50:31 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:26:07

Kardeşinden Özcan Deniz'e çağrı: Annemle birlikte yardıma muhtaç durumdayız

Özcan Deniz'in kardeşi Gülcan Deniz 'Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım' diyerek abisinden yardım taleplerine cevap vermediği için sitem etti.

Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Kalp hastası genç kız, abisi Özcan Deniz'den tedavisi için destek istedi.

'ANNEM DE AĞIR HASTA'

Gülcan Deniz, şunları söyledi: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla Hakan birlikte beni de öldürdü."

BİR YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaybetmişti. Baba Deniz'in Nursel Hanım'dan olan kızı Gülcan Deniz; abisi Özcan Deniz'e ulaşamayınca amcası Halit Deniz'i aradığını ancak ünlü şarkıcının amcasına da cevap vermediğini söyledi.

(Sabah)

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