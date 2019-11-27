Kardeşi beyin kanaması geçirdi

kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi. Dün 6 saatlik çok ciddi bir operasyon geçiren Serdar Seki’nin doktoru ameliyat sonrasında kritik sürecin devam ettiğini söyledi. Deniz Seki ‘Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuştu.