27 Kasım 2019 Çarşamba 10:12:12 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:14:26
Kardeşi beyin kanaması geçirdi
GEÇEN ay annesi yoğun bakıma kaldırılan Deniz Seki, zor günler yaşamış ve takipçilerinden dua istemişti.
kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi. Dün 6 saatlik çok ciddi bir operasyon geçiren Serdar Seki’nin doktoru ameliyat sonrasında kritik sürecin devam ettiğini söyledi. Deniz Seki ‘Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuştu.
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