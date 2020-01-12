12 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 09:44:52
Karavanaya kaşık salladı
Erkenci Kuş isimli dizide ismini duyuran oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti.
Can Yaman birliğinde tabldot yemek yerken görüntülendi. İzmir Bornova’daki askeri birliğine teslim olan ünlü oyuncunun saç ve sakalını kestirdiği son görüntüsü takipçilerini şaşırtmıştı. Şimdi de Yaman’ın birliğinden ilk fotoğraf ortaya çıktı. Oyuncunun yemek yediği sırada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.
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