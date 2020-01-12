Karavanaya kaşık salladı

Can Yaman birliğinde tabldot yemek yerken görüntülendi. İzmir Bornova’daki askeri birliğine teslim olan ünlü oyuncunun saç ve sakalını kestirdiği son görüntüsü takipçilerini şaşırtmıştı. Şimdi de Yaman’ın birliğinden ilk fotoğraf ortaya çıktı. Oyuncunun yemek yediği sırada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.