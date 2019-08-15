Karan kiloları

Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'e nazar değdi. 13 Nisan'da dünyaya gelen oğulları Karan'ı gözlerden uzak büyütmek için çaba sarf eden Özçivit ve Evcen, önceki gün de soluğu, sessiz sedasız Bodrum'da aldı. Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyu havuz başında keyif yaptı. İkili, bir ara serinlemek için havuza girerken, minik Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi. Kırmızı tulum giyerek eşine poz veren Fahriye Evcen'in kilolarından kurtulamamış olması dikat çekerken, asıl Burak Özçivit'in kiloları görenleri şaşırttı. Bir ara havuzdan çıkarken görüntülenen Özçivit'in göbeği şoke etti. Ünlü çifti gören tatilciler 'Karan bebek anne babasına yaradı, ikisi de son derece iyi görünüyor' şeklinde yorum yaptı.

5 Temmuz'da paylaştığı fotoğrafta son derece fit görüntü sergileyen Burak Özçivit'in kısa süre içinde bu kadar göbeklenmesine anlam verilemedi.

Eşi Burak Özçivit'e poz veren Fahriye'nin kilosu görenleri hayrete düşürdü.