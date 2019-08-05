'Kapadokya ilham verici'

'İNANILMAZ BİR DENEYİM'

ABD’li süper model Bella Hadid, geçtiğimiz martta ünlü bir markanın yeni koleksiyonu için, Kapadokya’da gerçekleştirdikleri çekimlerden fotoğraflarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgeye övgüler yağdıran genç manken, “Büyülü Kapadokya, harika bir çekim ve gezi için çok teşekkür ederim. Böylesine bir yerin tarihini öğrenmek ve deneyimlemek, inanılmaz ilham vericiydi” notunu düştü. Türk hayranları ise Hadid’e “Türkiye de seni seviyor” diye yüzlerce yorum yaptı.