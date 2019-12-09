Kanlı canlı tedavi

'İNANILMAZ HİSSETTİM'

Madame X turnesi kapsamında 3 konserini iptal eden Madonna, tedavi için alternatif bir yönteme başvurdu. Ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini söyleyen şarkıcı, otohemoterapi yaptırdı. 5 litre kanını aldıran ve aynı kanı ozonlanıp yeniden vücuduna enjekte ettiren Madonna, o anları 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından canlı yayınladı. Tedavi sonrası kendini inanılmaz hissettiğini söyleyen popun divasına, hayranlarından ‘geçmiş olsun’ mesajı yağdı.