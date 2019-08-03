Kankası için loca ayırttı

BİLETLER 300 BİN LİRA

’It’s My Party’ turnesi kapsamında Türkiye’ye gelecek olan JLO, 6 Ağustos Salı günü, Antalya’nıngözde turizm beldesi Belek’te sevenleriyle buluşacak. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez’i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin euro’ya (300 bin lira) kadar çıktı. Ünlü şarkıcıyı locadan izlemek isteyenler için 28 kişilik yer ayrılırken, JLO bir isim için özel istekte bulundu. Yakın dost oldukları bilinen Kim Kardashian, şarkıcıyı locadan izleyecek.