06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 02:55:53
Kankalar yemekte
Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi geçiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'la birlikte Armutlu’da bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Mekandan ilk ayrılan Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularına kısa cevaplar verip “Arkadaşlar sıkıntı yok, her şey yolunda" diyerek aracına bindi. Kısa süre sonra mekandan çıkan Çağatay Ulusoy da koşar adımlarla arabasına yöneldi. Son günlerdeki kilolu ve sakallı halinden eser kalmadığı görülen Çağatay Ulusoy, gazetecilerin görüntü almaması için hızlı hareket ederek aracına binip mekandan ayrıldı.
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