Kankalar yemekte

Mekandan ilk ayrılan Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularına kısa cevaplar verip “Arkadaşlar sıkıntı yok, her şey yolunda" diyerek aracına bindi. Kısa süre sonra mekandan çıkan Çağatay Ulusoy da koşar adımlarla arabasına yöneldi. Son günlerdeki kilolu ve sakallı halinden eser kalmadığı görülen Çağatay Ulusoy, gazetecilerin görüntü almaması için hızlı hareket ederek aracına binip mekandan ayrıldı.