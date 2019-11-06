Kalpleri ısıtan yardım

Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan ve birçok kez 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Ebru Şahin, meslektaşlarına örnek olacak bir davranış sergiledi. Güzel oyuncu, Batman Dağ Yolu İlkokulu ve Muş Mescitli Karaağaç Köyü'ndeki miniklere yüzlerce bot ve mont gönderdi. Aldıkları hediyelerle büyük bir mutluluk yaşayan öğrenciler, çektikleri videolarla güzel oyuncuya teşekkürlerini iletti.

Çocukların, Ebru Şahin'e 'Hercai' dizisindeki karakterinden ötürü Reyyan diye seslenmesi de dikkat çekti. Montlarını giyip ayakkabılarına sarılarak poz veren çocuklar 'Reyyan abla seni çok seviyoruz lütfen okulumuza gel' 'Annem hep seni izliyor, biz de çok seviyoruz' şeklinde mesajlar verdi.

Ebru Şahin, miniklerin yüzünü böyle güldürdü.