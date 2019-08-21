Kalpazan uyarısı

Sosyal medyada ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanarak ürün satan çok sayıda hesap var. Bu hesaplarda fotoğrafları kullanılarak ‘Bu çay sayesinde zayıfladı, bu kremle inceldi’ tarzında satışlar yapılmasına isyan eden ünlüler kervanına İrem Derici de katıldı. Daha önce de adına zayıflama ürünleri satılan ünlü popçu bu kez de ‘estetiksiz burun şekillendirdiği iddia edilen aparat’ satan siteye ateş püskürdü.

Burun ameliyatı olmadan inceltme vaat eden bu ürünün tanıtımında fotoğrafının kullanıldığını söyleyen ve bu kalpazanlık konusunda uyaran İrem Derici, şunları söyledi: “Kalpazanlar benim fotoğrafımı kullanıp 20 dakikada burun inceltme aparatı gibi salak bir şey satmaya çalışıyor. Inbox kan ağlamış. ‘Doğru mu, doğruysa biz de alalım’ diye... 7 yıldır 3 kez burun ameliyatı oldum demekten dilimde tüy bitti. Aptal olmayın, bu geri zekalılara para kazandırmayın! Yıldım valla be” ifadelerini kullandı.