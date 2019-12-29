Kalbi kırık şarkıcı Tuvana Türkay

Oyunbozan, Yer Gök Aşk gibi dizilerle adını duyuran güzel oyuncu 'Yalan De' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı. Ozan Doğulu’nun düzenlemesiyle hayat bulan şarkının klibi ise Hasan Kuyucu yönetmenliğinde Berlin’de çekildi. Şarkıdaki “Gözlerim görmez olaydı. Bu canım sevmez olaydı. Yalan de, inandırma aşkına. Yalan de, belki daha çabuk unuturum” şeklindeki sözleri 'Tuvana kalp kırıklığını şarkıyla dile getirmiş' şeklinde yorumlandı.